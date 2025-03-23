Bloomberg: Белый дом нацелен на перемирие между Россией и Украиной к 20 апреля

В воскресенье, 23 марта, агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило, что Белый дом рассчитывает достичь соглашения о перемирии между Россией и Украиной к 20 апреля 2025 года.

При этом источники Bloomberg подчеркивают: речь идет о плане, сроки могут сместиться.

Переговоры продолжаются.