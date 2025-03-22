 

В Великобритании задержана женщина, подозреваемая в убийстве 84-летнего еврея

22.03.2025, 16:35, Новости дня
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В городе Бери, Великобритания, был найден мертвым 84-летний Дэвид Берман, принадлежавший к местной еврейской общине. Эксперты предположили, что мужчина был убит, началось расследование.

В ходе выяснения обстоятельств происшедшего полиция задержала 70-летняя женщину. Она подозревается в убийстве Бермана, с которым была знакома. Характер их отношений не раскрывается.


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