В Великобритании задержана женщина, подозреваемая в убийстве 84-летнего еврея

В городе Бери, Великобритания, был найден мертвым 84-летний Дэвид Берман, принадлежавший к местной еврейской общине. Эксперты предположили, что мужчина был убит, началось расследование.

В ходе выяснения обстоятельств происшедшего полиция задержала 70-летняя женщину. Она подозревается в убийстве Бермана, с которым была знакома. Характер их отношений не раскрывается.