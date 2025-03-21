 

Российские войска нанесли удар по Константиновке, погибла пожилая женщина

21.03.2025, 19:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Один человек погиб и двое ранены в результате авиаудара по города Константиновка в Донецкой области, заявил глава областной военной администрации Вадим Филашкин. Его слова приводит ВВС.

По его данным, погибшая – 78-летняя женщина. В городе повреждены 36 частных домов и инфраструктурный объект.

“Еще два человека ранены в Мирнограде – там повреждены четыре дома”, – добавил глава военной администрации, в очередной раз призвав граждан эвакуироваться из прифронтовых городов.

Российские военные не комментировали эти заявления.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.03 / Представитель США в ООН – ХАМАС ответственен за продолжение боевых действий в секторе Газы

21.03 / После атаки армии РФ в Одессе возникли сильные пожары

21.03 / В США двое “русских” мафиози признаны виновными в подготовке убийства журналистки по заказу Ирана

21.03 / Нью-Йорк прекращает финансирование трех йешив в Бруклине, не преподававших базовые предметы

21.03 / Американка утопила свою собаку в туалете аэропорта, чтобы попасть на рейс

21.03 / Лондонский аэропорт “Хитроу” закрыт до субботы из-за пожара

21.03 / В Краснодарском крае горит нефтебаза

20.03 / Эли Шараби выступил перед СБ ООН – “Где были ООН и Красный Крест, когда меня похитили?”

20.03 / Путин подписал указ, ограничивающий права граждан Украины, в том числе, на захваченных территориях

20.03 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1121-й день войны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика