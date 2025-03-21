Лондонский аэропорт “Хитроу” закрыт до субботы из-за пожара

В ночь на 21 марта на электроподстанции примерно в 2,5 километрах от лондонского аэропорта “Хитроу” возник сильный пожар, который привел к локальному отключению подачи электроэнергии.

Для тушения пожара задействованы десять машин и около 70 пожарных, передает Sky News.

Администрация аэропорта объявила: “Для обеспечения безопасности наших пассажиров аэропорт будет закрыт до 23 часов 59 минут 21 марта”.

Пассажирам рекомендовано воздержаться от поездок в аэропорт “Хитроу” и связаться с авиакомпанией, на рейс которой был куплен билет, для получения дополнительной информации.