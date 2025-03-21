 

Лондонский аэропорт “Хитроу” закрыт до субботы из-за пожара

21.03.2025, 7:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В ночь на 21 марта на электроподстанции примерно в 2,5 километрах от лондонского аэропорта “Хитроу” возник сильный пожар, который привел к локальному отключению подачи электроэнергии.

Для тушения пожара задействованы десять машин и около 70 пожарных, передает Sky News.

Администрация аэропорта объявила: “Для обеспечения безопасности наших пассажиров аэропорт будет закрыт до 23 часов 59 минут 21 марта”.

Пассажирам рекомендовано воздержаться от поездок в аэропорт “Хитроу” и связаться с авиакомпанией, на рейс которой был куплен билет, для получения дополнительной информации.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.03 / Нью-Йорк прекращает финансирование трех йешив в Бруклине, не преподававших базовые предметы

21.03 / Американка утопила свою собаку в туалете аэропорта, чтобы попасть на рейс

21.03 / В Краснодарском крае горит нефтебаза

20.03 / Эли Шараби выступил перед СБ ООН – “Где были ООН и Красный Крест, когда меня похитили?”

20.03 / Путин подписал указ, ограничивающий права граждан Украины, в том числе, на захваченных территориях

20.03 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1121-й день войны

20.03 / “Самый массированный удар с начала СВО” – украинские БПЛА атаковали Саратов и Энгельс

20.03 / В Мехико запретили убивать быков во время корриды

20.03 / Генштаб ВСУ – сбиты 75 из 171 российских беспилотников

20.03 / Шойгу – “Конституция Украины препятствует урегулированию”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика