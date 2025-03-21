 

В Краснодарском крае горит нефтебаза

21.03.2025, 6:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В ночь на 21 марта на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края произошел взрыв, после которого возник сильный пожар, охвативший два резервуара.

По всей видимости, речь идет о последствиях атаки БПЛА. Хотя российская сторона официально это пока не подтверждает.

“В процессе тушения из-за разгерметизации горящего резервуара произошел взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти. В результате повреждены три единицы техники, пострадали двое пожарных”, – говорится в сообщении местных властей. Общая площадь пожара – около 10 тыс. кв. м.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.03 / Эли Шараби выступил перед СБ ООН – “Где были ООН и Красный Крест, когда меня похитили?”

20.03 / Путин подписал указ, ограничивающий права граждан Украины, в том числе, на захваченных территориях

20.03 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1121-й день войны

20.03 / “Самый массированный удар с начала СВО” – украинские БПЛА атаковали Саратов и Энгельс

20.03 / В Мехико запретили убивать быков во время корриды

20.03 / Генштаб ВСУ – сбиты 75 из 171 российских беспилотников

20.03 / Шойгу – “Конституция Украины препятствует урегулированию”

20.03 / Сотни пожарных не могут справиться с огнем на атакованной нефтебазе в Краснодарском крае

20.03 / Минобороны РФ – ночью были перехвачены 132 украинских БПЛА

20.03 / Всемирный “индекс счастья” 2025 – Израиль остался в ТОП-10

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика