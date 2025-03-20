Минобороны РФ – ночью были перехвачены 132 украинских БПЛА
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Минобороны РФ сообщает, что в ночь на 20 марта над территорией РФ были перехвачены 132 украинских беспилотных летательных аппарата.
Перехваты осуществлялись над территорией Саратовской, Воронежской, Белгородской, Ростовской, Курской и Липецкой областей. Кроме того, три БПЛА перехватили над Крымом.
Губернатор Саратовской области пишет о повреждении десятков домов.
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