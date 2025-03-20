Минобороны РФ – ночью были перехвачены 132 украинских БПЛА

Минобороны РФ сообщает, что в ночь на 20 марта над территорией РФ были перехвачены 132 украинских беспилотных летательных аппарата.

Перехваты осуществлялись над территорией Саратовской, Воронежской, Белгородской, Ростовской, Курской и Липецкой областей. Кроме того, три БПЛА перехватили над Крымом.

Губернатор Саратовской области пишет о повреждении десятков домов.