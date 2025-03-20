 

Всемирный “индекс счастья” 2025 – Израиль остался в ТОП-10

20.03.2025, 5:55, Новости дня
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В четверг, 20 марта, был опубликован новый отчет World Happiness Report 2025: в нем учтены данные за 2022-2024 годы по 147 странам мира, на основании которых высчитывается “индекс счастья”.

Социологи вычисляют этот индекс с 2012 года, учитывая уровень благополучия, удовлетворенность граждан качеством жизни. Причем с 2018 года учитывается мнение новых иммигрантов (репатриантов).

Седьмой год подряд самой счастливой страной мира признается Финляндия.

В первую десятку в этом году также вошли: Дания, Исландия, Швеция, Нидерланды, Коста Рика, Норвегия, Израиль, Люксембург, Мексика.

Несмотря на трагические события 7 октября 2023 года и продолжающуюся войну, Израиль остался в десятке “самых счастливых” стран мира, хотя и опустился с 5-го на 8-е место. При этом Израиль на первом месте в мире по качеству социальных связей.

Австралия и Новая Зеландия на 11-м и 12-м местах, соответственно. Далее следуют: Швейцария, Бельгия, Ирландия, Литва (самая счастливая страна бывшего СССР), Австрия, Канада, Словения, Чехия.

Наилучший рейтинг среди арабских стран – у Объединенных Арабских Эмиратов (21-е место). Германия – на 22-м месте, Великобритания – на 23-м, США – на 24-м.

Россия – на 66-й строчке рейтинга, Украина – на 111-й.

Палестинская автономия в этом рейтинге занимает 108-ю строчку.

Самые несчастливые страны: Афганистан, Сьерра-Леоне, Ливан.


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