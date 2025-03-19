 

По данным ООН, в 2024 году в мире произошло более 150 “беспрецедентных” климатических катастроф

19.03.2025, 21:00, Новости дня
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Согласно информации ООН, в 2024 году разрушительные последствия климатического кризиса достигли рекордных уровней: по всему миру наблюдались экстремальная жара, наводнения и штормовые явления.

В отчете Всемирной метеорологической организации о 2024 году, признанном самым жарким за всю историю наблюдений, подробно описываются разрушительные последствия экстремальных погодных явлений, которые привели к жертвам, разрушению зданий и утрате жизненно важных сельскохозяйственных ресурсов. Более 800 000 человек были вынуждены покинуть свои дома, что стало наивысшим показателем с начала регистрации данных в 2008 году.

Документ также пишет о 151 случае беспрецедентных экстремальных погодных условий в 2024 году, что означает, что эти явления были более интенсивными, чем когда-либо ранее зафиксированные в своих регионах. Волны жары в Японии привели к многочисленным случаям теплового удара среди местных жителей. Пик температур во время этих волн тепла достиг 49,9°C в Карнарвоне (Западная Австралия), 49,7°C в Табасе (Иран) и 48,5°C в ходе национальной волны тепла в Мали. Рекордные дожди в Италии вызвали наводнения, оползни и перебои с электроснабжением, в то время как ливневые потоки нанесли разрушения тысячам домов в Сенегале. В Пакистане и Бразилии внезапные наводнения привели к значительным потерям урожая.

Штормы в 2024 году также усилились из-за глобального потепления. На Филиппины обрушилось рекордное количество тайфунов – шесть менее за чем месяц. Ураган Хелен стал самым мощным из когда-либо зарегистрированных, затопив регион Биг-Бенд во Флориде, а Вьетнам пострадал от супертайфуна Яги, который затронул 3,6 миллиона человек. Многие другие уникальные происшествия остались незамеченными.

В отчете ВМО отмечается, что последние 10 лет были зафиксированы, как самые жаркие за всю историю наблюдений. При этом выбросы углерода в глобальном масштабе продолжают увеличиваться, что приведет к еще более тяжелым последствиям.


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