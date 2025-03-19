 

Минобороны РФ – перехвачены 57 украинских БПЛА. Беспилотники атаковали нефтестанцию

19.03.2025, 13:05, Новости дня
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Министерство обороны РФ заявляет, что в ночь на 19 марта российскими силами ПВО были перехвачены 57 украинских беспилотных летательных аппаратов.

В официальном сообщении сказано, что БПЛА перехватывали над территорией Курской, Орловской, Тульской и Брянской областей, а также над акваторией Азовского моря.

При этом и российские, и украинские СМИ пишут, что ночью украинские БПЛА атаковали станцию транспортировки нефти около города Кропоткин Краснодарского края. Зафиксировано не менее трех взрывов, после которых возник масштабный пожар.


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