Минобороны РФ – перехвачены 57 украинских БПЛА. Беспилотники атаковали нефтестанцию

Министерство обороны РФ заявляет, что в ночь на 19 марта российскими силами ПВО были перехвачены 57 украинских беспилотных летательных аппаратов.

В официальном сообщении сказано, что БПЛА перехватывали над территорией Курской, Орловской, Тульской и Брянской областей, а также над акваторией Азовского моря.

При этом и российские, и украинские СМИ пишут, что ночью украинские БПЛА атаковали станцию транспортировки нефти около города Кропоткин Краснодарского края. Зафиксировано не менее трех взрывов, после которых возник масштабный пожар.