Генштаб ВСУ – сбиты 72 из 145 российских беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 19 марта 2025 года российские военные выпустили по Украине 145 БПЛА-камикадзе “Shahed-136/131” (“Герань-2/1”) и беспилотников-имитаторов других типов. Украинские ПВО перехватили 72 беспилотника, запущенных российскими военными. Еще 56 “шахедов” были локационно потеряны в регионах Украины.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях.

В результате российской атаки причинен ущерб в Киевской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Черниговской и Одесской областях.