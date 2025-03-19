Виткофф: 23 марта в Джидде начнется обсуждение условий прекращения огня в Украине

Детали условий прекращения огня в Украине будут обсуждаться 23 марта в Джидде (Саудовская Аравия) на переговорах представителей США и России, сообщил спецпосланник президента США Стив Виткофф телеканалу Fox News.

Виткофф дал понять, что обсуждение начнется в воскресенье. Но сколько времени это может занять, не уточнил.

Американскую сторону на этих переговорах будут представлять советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио.