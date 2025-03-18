 

Балтийские страны и Польша выходят из конвенции о запрете противопехотных мин

18.03.2025, 18:10, Новости дня
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Министры обороны Польши, Литвы, Эстонии и Латвии выступили с совместным заявлением, в котором сообщили о предстоящем выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

Причиной этого названа возросшая угроза со стороны РФ и Беларуси. “Войскам, защищающим восточную границу NATO, необходимо предоставить гибкость и свободу выбора”, – сообщили главы оборонных ведомств.

“Решение призвано продемонстрировать: наши страны готовы задействовать все необходимые средства для защиты нашей территории и нашей свободы”, – добавили они, подчеркнув при этом приверженность международному гуманитарному праву, в том числе – защите гражданского населения в зоне конфликта.

Балтийские страны присоединились к конвенции в 2005 году, а Польша – в 2012 году. Все эти страны граничат с Россией, и полномасштабное российское вторжение в Украину заставило их значительно увеличить военные расходы.


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