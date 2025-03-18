Рыба-капля, ранее признанная самым уродливым животным в мире, стала рыбой года в Новой Зеландии

Ранее считавшаяся “самым уродливым животным в мире”, рыба-капля с недовольным выражением лица теперь получила новое звание – рыба года в Новой Зеландии.

Победивший вид рыбы-капли, Psychrolutes marcidus, обитает на больших глубинах с высоким давлением у побережья Новой Зеландии и Австралии. Эта рыба имеет уникальную анатомию, которая позволяет ей выживать в таких условиях. Рыбы-капли не имеют плавательного пузыря, полноценного скелета, мышц или чешуи. Вместо этого их тела состоят из плотной ткани, которая имеет меньшую плотность, чем вода, что помогает им плавать близко к морскому дну. Под воздействием водного давления их тело принимает форму обычной, хотя и несколько выпуклой рыбы, но на глубине они могут выглядеть как “неудавшийся медицинский эксперимент”.

Фонд охраны природы Mountains to Sea организовал конкурс “Рыба года” в 2020 году, вдохновившись популярным конкурсом “Птица года” в Новой Зеландии. В этом году количество голосов значительно увеличилось – 5583 голоса против 1021 в 2024 году. Рыба-капля победила, набрав 1286 голосов, опередив атлантического большеголова (Hoplostethus atlanticus) на 300 голосов, несмотря на поддержку последнего такими влиятельными организациями, как Greenpeace, Forest & Bird и Environmental Law Initiative.

Рыба-капля стала популярна более десяти лет назад, когда член команды новозеландского исследовательского судна сделал снимок этого редкого существа. Ее необычный внешний вид быстро стал популярным в интернет мемах.