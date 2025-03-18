 

Рыба-капля, ранее признанная самым уродливым животным в мире, стала рыбой года в Новой Зеландии

18.03.2025, 16:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ранее считавшаяся “самым уродливым животным в мире”, рыба-капля с недовольным выражением лица теперь получила новое звание – рыба года в Новой Зеландии.

Победивший вид рыбы-капли, Psychrolutes marcidus, обитает на больших глубинах с высоким давлением у побережья Новой Зеландии и Австралии. Эта рыба имеет уникальную анатомию, которая позволяет ей выживать в таких условиях. Рыбы-капли не имеют плавательного пузыря, полноценного скелета, мышц или чешуи. Вместо этого их тела состоят из плотной ткани, которая имеет меньшую плотность, чем вода, что помогает им плавать близко к морскому дну. Под воздействием водного давления их тело принимает форму обычной, хотя и несколько выпуклой рыбы, но на глубине они могут выглядеть как “неудавшийся медицинский эксперимент”.

Фонд охраны природы Mountains to Sea организовал конкурс “Рыба года” в 2020 году, вдохновившись популярным конкурсом “Птица года” в Новой Зеландии. В этом году количество голосов значительно увеличилось – 5583 голоса против 1021 в 2024 году. Рыба-капля победила, набрав 1286 голосов, опередив атлантического большеголова (Hoplostethus atlanticus) на 300 голосов, несмотря на поддержку последнего такими влиятельными организациями, как Greenpeace, Forest & Bird и Environmental Law Initiative.

Рыба-капля стала популярна более десяти лет назад, когда член команды новозеландского исследовательского судна сделал снимок этого редкого существа. Ее необычный внешний вид быстро стал популярным в интернет мемах.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.03 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1119-й день войны

18.03 / Трамп рассказал, что инициировал стычку с Зеленским, чтобы “заставить Украину поступить правильно”

18.03 / Скончался последний участник битвы за Британию Джон Хемингуэй

18.03 / Крушение пассажирского самолета около побережья Гондураса, множество жертв

18.03 / ЕС рассматривает возможность взять финансирование радио “Свобода” на себя

17.03 / Из США депортирована профессор, летавшая в Ливан на похороны Насраллы

17.03 / Белый дом на призыв вернуть Франции Статую Свободы – “Если бы не США, вы говорили бы по-немецки”

17.03 / Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили приговорен к 12,5 годам лишения свободы

17.03 / Трамп угрожает наказывать Иран за атаки хуситов

17.03 / Руанда разорвала отношения с Бельгией из-за войны в ДРК

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика