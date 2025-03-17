 

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили приговорен к 12,5 годам лишения свободы

17.03.2025, 20:20, Новости дня
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В понедельник, 17 марта, Тбилисский городской суд приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к 4,5 года тюремного заключения за незаконное пересечение границы в 2021 году, пишет грузинский телеканал “ТВ Пирвели”.

12 марта Саакашвили был приговорен Тбилисским судом к девяти годам лишения свободы за “хищение государственных средств в особо крупных размерах”.

По совокупности приговоров Саакашвили осужден на 12 лет и 6 месяцев тюрьмы. К сроку за незаконное пресечение границы в 2021 году были добавлены восемь из девяти лет первого приговора. Так как срок заключения Саакашвили отсчитывается с момента его задержания в октябре 2021 года, совокупный срок отбывания наказания истечет в 2034 году.

57-летний Михаил Саакашвили не признал себя виновным.

Михаил Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года. Через несколько дней, 1 октября, он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку. 12 мая 2022 года Саакашвили был помещен в гражданскую клинику “Вивамед” в Тбилиси, где он находится и сейчас.

Свое задержание Саакашвили объявил незаконным, а обвинения – сфальсифицированными.

После оглашения первого приговора Михаил Саакашвили опубликовал в соцсети такой комментарий: “Каким сюрпризом стал вердикт олигарха, да? Я был приговорен практически к пожизненному заключению за официальные расходы администрации президента… Нас не запугать! Сила в единстве!”.


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