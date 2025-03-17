 

Сотрудники “Голоса Америки” начали получать письма об увольнении

17.03.2025, 16:20, Новости дня
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Сотрудники “Голоса Америки”, которых на днях отправили в оплачиваемый отпуск, начали получать официальные письма об увольнении. Днем окончания работы в этих документах названо 31 марта.

Напомним: президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий провести масштабные сокращения персонала в нескольких федеральных ведомствах, в том числе в Агентстве США по глобальным медиа (USAGM).

В ведении этого агентства находятся радиостанции “Голос Америки” и “Свобода”, ведущие вещание на 49 языках. Бюджет агентства составляет 270 миллионов долларов, а его основная задача – “информировать, вовлекать и объединять людей по всему миру в поддержку свободы и демократии”.

В Белом доме радиостанции были обвинены в публикации “антитрамповского контента” и ведении радикальной пропаганды за счет американских налогоплательщиков. “Голос Америки”, которая вела трансляции более 80 лет, прекратила вещание. Как ожидается, работы лишатся около 1300 ее сотрудников.

Комментируя закрытие станций, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их пропагандистскими, заявив, что речь идет о внутреннем деле США. “Эти СМИ вряд ли можно отнести к популярным и востребованным в России”, – заявил он.


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