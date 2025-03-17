Теракт за автомобиль – у поджога IKEA в Вильнюсе выявлен российский след

Правоохранительные органы Литвы сообщили о передаче в суд материалов расследования поджога торгового центра IKEA в Вильнюсе весной 2024 года. Как установило следствие, речь идет о теракте, организованном по поручению российских спецслужб.

Представитель прокуратуры Артурас Урбелюс отметил: впервые удалось доказать, что речь идет о группировке. Следователи не утверждают, что целью этой связанной с Россией ячейки было устроить несколько террористических актов на территории как Литвы, так и Латвии.

Установлено, что в ячейку входили двое граждан Украины, один из которых несовершеннолетний, а второму менее 20 лет. Первого удалось задержать, ему предъявлены обвинение в теракте, подготовке совершения теракта и нелегальном владении взрывчаткой.

Как утверждается, весной 2024 года он прибыл в Варшаву и встретился с российским агентом. На этой встрече он вместе с сообщником согласились совершить взрывы и поджоги в торговых центрах Вильнюса и Риги. Им было обещано вознаграждение в размере 10000 евро.

Террористы неоднократно посещали литовскую столицу, фотографировали возможные цели, планировали пути отхода. Заложив взрывчатку, они уехали в Польшу на автомобиле. В награду подсудимый получил BMW 530.

“Собранная следователями информация свидетельствует, что заказчиками выступили российские спецслужбы”, – заявил Урбелюс, отметив, что цель была неслучайно: после российского вторжения в Украину IKEA закрыла в РФ 17 магазинов и три фабрики. Нанесенный ущерб составил 485519 евро.