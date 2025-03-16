 

Торнадо и ураганы в США, десятки погибших

16.03.2025, 13:35, Новости дня
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За последние сутки в США погибли не менее 34 человек в результате ураганного ветра и торнадо, передает ABC News.

В Алабаме, Миссури, Арканзасе, Миссисипи, Луизиане, Иллинойсе, Индиане и Теннесси были зафиксировано свыше 40 торнадо.

Агентство Associated Press передает, что не менее восьми человек стали жертвами ДТП во время песчаной бури в Канзасе, шесть человек погибли из-за погодных катаклизмов в Миссисипи, трое – в Арканзасе, трое – в Техасе.

Сообщается также о природных пожарах в Оклахоме, в результате которых пострадали около 300 домов.


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