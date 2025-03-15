Минобороны РФ – ночью над Россией перехватили 126 украинских БПЛА

Министерство обороны РФ заявляет, что в ночь на 15 марта над регионами РФ были перехвачены 126 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Сообщается о перехватах над территорией Волгоградской, Воронежской, Белгородской, Брянской, Ростовской и Курской областей.

Во многих российских аэропортах вводились ограничения в связи с атакой.

Информация о причиненном ущербе уточняется.