Минобороны РФ – ночью над Россией перехватили 126 украинских БПЛА
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Министерство обороны РФ заявляет, что в ночь на 15 марта над регионами РФ были перехвачены 126 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Сообщается о перехватах над территорией Волгоградской, Воронежской, Белгородской, Брянской, Ростовской и Курской областей.
Во многих российских аэропортах вводились ограничения в связи с атакой.
Информация о причиненном ущербе уточняется.
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