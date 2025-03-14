Трамп заявил об “очень хороших и продуктивных” переговорах с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил об “очень хороших и продуктивных” переговорах с российским президентом Владимиром Путиным сутки спустя после визита Стива Виткоффа в Москву, пишет ВВС.

Трамп в своей соцсети TruthSocial сообщил об “очень хороших” переговорах с Путиным. “Я обратился к президенту Путину с настоятельной просьбой пощадить их жизни. Это была бы ужасная резня, какой не было со времен Второй мировой войны”, – написал он.

“Вчера у нас состоялись очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, и есть очень хороший шанс, что эта ужасная, кровопролитная война может, наконец, закончиться”, – написал Трамп.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ готова удовлетворить просьбу президента США Дональда Трампа сохранить жизнь украинским военным, остающимся в Курской области. Такое заявление он сделал перед началом заседания Совбеза РФ.

“Для эффективной реализации призыва президента США необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины своим воинским подразделениям сложить оружие и сдаться в плен”, – заявил Путин.

Он подчеркнул, что в этом случае украинским военным будет гарантирована жизнь.