Атака украинских БПЛА – минобороны РФ заявляет о перехвате 77 беспилотников

Министерство обороны РФ заявляет, что с 20:00 12 марта по 6:36 13 марта над территорией РФ были перехвачены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Сообщается о перехватах украинских БПЛА над территорией Брянской, Калужской, Курской, Воронежской, Ростовской и Белгородской областей.

Судя по сообщениям российских СМИ, украинские беспилотники атаковали объекты газовой инфраструктуры в Воронежской и Ростовской областях РФ, а также нанесли удар по заводу в Калужской области.