 

Суд отложил депортацию из США антиизраильского активиста Махмуда Халиля

13.03.2025, 1:15, Новости дня
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Судья окружного суда Манхеттена Джесси Фурман приостановил решение федеральных властей о депортации выпускника Колумбийского университета Махмуда Халиля, участвовавшего в организации массовых антиизраильских акций в кампусе.

Слушания по данному вопросу будет принято 13 марта. Судья потребовал от юридического отдела администрации США и адвокатов Халиля представить ему свои аргументы в письменном виде.

Дело Махмуда Халиля стало первым примером реализации угрозы президента США Дональда Трампа о депортации иностранных студентов, участвовавших в антиизраильских выступлениях. Сам американский президент назвал его “радикальным иностранным студентом-сторонником ХАМАСа”, обещав, что депортация Махмуда станет далеко не последней.

Против ареста выступили правозащитные и пропалестинские организации. 10 марта в центре Манхеттена прошла манифестация солидарности с Халилем, которая переросла в столкновения с полицией. Один из демонстрантов был задержан.


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