 

Дональд Трамп – “Прямо сейчас наши представители направляются в Россию”

12.03.2025, 22:15, Новости дня
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Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация США получает от РФ позитивные сигналы о возможности перемирия с Украиной. “Однако позитивных сигналов недостаточно. Ситуация очень серьезная”, – заявил он на встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

“Прямо сейчас наши представители находятся на пути в Россию. Я надеюсь, РФ даст согласие на прекращение огня. В этом случае позади будут 80% пути к окончанию этой жуткой кровавой бани”, – заявил он.

Трамп предупредил Россию, что, если она отвергнет предложение, экономические последствия для нее будут разрушительными. “Ко мне приезжал человек, который не хотел мира, а теперь он хочет”, – заявил он о президенте Украины Владимире Зеленском, добавив, что на повестке дня стоит и вопрос территорий.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц провел разговор со своим российским коллегой, чтобы обсудить пути завершения конфликта и заключения мирного договора между Россией и Украиной.


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