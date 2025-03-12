 

Дональд Трамп – “Никто никого не выселяет из сектора Газы”

12.03.2025, 21:15, Новости дня
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В среду, 12 марта, президент США Дональд Трамп, представивший в феврале, во время визита Нетаниягу в Белый дом, план превращения сектора Газы в “Ривьеру Ближнего Востока”, сегодня заявил, что “никто никого не будет выселять из сектора Газы”.

Это заявление было сделано во время совместного брифинга с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином, в ответ на вопросы журналистов.

Отвечая на вопрос о ходе переговоров между Израилем и ХАМАСом, Трамп сказал: “Мы тяжело работаем с Израилем в попытке добиться соглашения”. Он рассказал о встрече с восьмью израильтянами, выжившими в плену ЦАХАЛа: “никто из боевиков ХАМАСа не был мил с ними, когда они были в плену”. Трамп также возмутился тем, что в мире предпочитают не обсуждать, насколько ужасным было нападение 7 октября. Он заявил, что это было одно из самых ужасных нападений в мировой истории.

Ирландский премьер-министр, в свою очередь, призвал к прекращению огня в Газе и освобождению всех остающихся там заложников, а также заявил о необходимости отправки в Газу помощи.


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