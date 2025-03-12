 

В РФ Надежду Кеворкову приговорили к штрафу по делу об оправдании терроризма

12.03.2025, 19:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Второй Западный окружной военный суд 12 марта приговорил к штрафу в размере 600 тысяч рублей (менее $7000) журналистку Надежду Кеворкову по уголовному делу об оправдании терроризма, передает ТАСС. Она была освобождена в зале суда.

Кеворковой судом был назначен штраф в размере 700 тысяч рублей. С учетом времени заключения в СИЗО он был снижен до 600 тысяч рублей.

В ходе прений сторон гособвинитель просил суд назначить ей 6 лет реального лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей.

Свою вину Кеворкова не признала.

Надежда Кеворкова обвинялась по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием интернета). Журналистке вменяют публикацию в ее Telegram-канале в 2018 году текста убитого Орхана Джемаля, который был ее близким другом. Джемаль опубликовал текст о нападении в Нальчике еще в 2010 году, а после его убийства она разместила этот текст у себя. Второй эпизод был связан с оправданием Кеворковой в 2021 году деятельности движения “Талибан”.

Кеворкова, бывшая жена Максима Шевченко, уделяет значительное внимание палестино-израильскому конфликту. Она автор книг “Палестина. Сопротивление” и “Если я забуду тебя, Иерусалим”. Несколько лет назад она была задержана израильскими солдатами за попытку прорвать блокаду сектора Газы.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.03 / Суд отложил депортацию из США антиизраильского активиста Махмуда Халиля

13.03 / Захват поезда в Пакистане – не менее 50 заложников убиты

12.03 / Путин посетил командный пункт Курской группировки войск

12.03 / Дональд Трамп – “Прямо сейчас наши представители направляются в Россию”

12.03 / Дональд Трамп – “Никто никого не выселяет из сектора Газы”

12.03 / Леса Амазонки вырублены для строительства дороги к саммиту по климату

12.03 / Слух о самоубийстве Стрелкова (Гиркина) в колонии. ФСИН опровергает

12.03 / Мужчину поймали при попытке пронести живую черепаху в брюках через пропускной пункт в аэропорту

12.03 / Руководство USAID отдало распоряжение об уничтожении документации

12.03 / Россия вновь нанесла смертоносный удар по Кривому Рогу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика