В РФ Надежду Кеворкову приговорили к штрафу по делу об оправдании терроризма

Второй Западный окружной военный суд 12 марта приговорил к штрафу в размере 600 тысяч рублей (менее $7000) журналистку Надежду Кеворкову по уголовному делу об оправдании терроризма, передает ТАСС. Она была освобождена в зале суда.

Кеворковой судом был назначен штраф в размере 700 тысяч рублей. С учетом времени заключения в СИЗО он был снижен до 600 тысяч рублей.

В ходе прений сторон гособвинитель просил суд назначить ей 6 лет реального лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей.

Свою вину Кеворкова не признала.

Надежда Кеворкова обвинялась по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием интернета). Журналистке вменяют публикацию в ее Telegram-канале в 2018 году текста убитого Орхана Джемаля, который был ее близким другом. Джемаль опубликовал текст о нападении в Нальчике еще в 2010 году, а после его убийства она разместила этот текст у себя. Второй эпизод был связан с оправданием Кеворковой в 2021 году деятельности движения “Талибан”.

Кеворкова, бывшая жена Максима Шевченко, уделяет значительное внимание палестино-израильскому конфликту. Она автор книг “Палестина. Сопротивление” и “Если я забуду тебя, Иерусалим”. Несколько лет назад она была задержана израильскими солдатами за попытку прорвать блокаду сектора Газы.