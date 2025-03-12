 

Руководство USAID отдало распоряжение об уничтожении документации

12.03.2025, 16:15, Новости дня
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Руководство Агентства США по международному развитию (USAID) отдало распоряжение сотрудникам ведомства начать уничтожение внутренней документации. Об этом пишет газета Washington Post. Используются как измельчители бумаги, так и печи.

Согласно изданию, указание исходит от Эрики Карр, исполняющей обязанности главы агентства. В том числе, уничтожаются документы с грифом “секретно”, хранящиеся в сейфах. Это противоречит инструкциям хранения государственной документации.

Напомним, что президент США Дональд Трамп и его ближайшее окружение решили превратить именно USAID в показательный случай борьбы с растранжириванием бюджетных средств. Штат организации был сокращен с 14000 до 300 сотрудников.

10 марта государственный секретарь США Марко Рубио объявил об отмене 83% всех программ USAID. Как сообщил политик, это было сделано по итогам шестинедельной проверки. “5200 расторгнутых контрактов приводили к тому, что десятки миллиардов долларов тратились не в национальных интересах США – а иногда и нанося ущерб этим интересам”, – написал он.

Рубио также поблагодарил возглавляемое Илоном Маском Ведомство по повышению эффективности правительства (DOGE) за помощь в осуществлении реформы, которую он назвал исторической. В социальных сетях Маск прокомментировал решение Рубио, написав “Это жестко, но необходимо”.


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