Конференция помощи Украине прошла без участия США

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12.03.2025, 11:20, Новости дня
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Представители более чем 30 государств, а также командования NATO приняли участие в прошедшей в Париже конференции, на которой обсуждалась помощь Украине. На встречу были приглашены Австралия, Новая Зеландия и Япония, но не США.

Встреча проходила на фоне американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии, на которых украинская сторона дала согласие на 30-дневное перемирие, в случае, если на это перемирие согласится и Россия.

Целью мероприятия была выработка единой стратегии поддержки Украины в условиях сближения между Россией и США. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал разработать план, который предоставит Украине действенные и полновесные гарантии безопасности. Он подчеркнул, что речь идет не только об украинской, а о европейской безопасности.

Тот факт, что на четвертом году с начала полномасштабного российского вторжения в Украину европейские союзники продолжают консультации о выработке единой стратегии достаточно красноречив и является свидетельством безнадежного отставания от событий, особенно после на фоне интенсивных переговоров, инициированных президентом США Дональдом Трампом.


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