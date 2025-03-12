 

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили приговорен к 9 годам лишения свободы

12.03.2025, 10:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Тбилисский городской суд признал бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили виновным в хищении государственных средств в особо крупных размерах и приговорил его к девяти годам лишения свободы.

Как заявил судья Бадри Кочламазашвили, по этому делу обвиняется также бывший глава Службы государственной безопасности Теймураз Джанашия и ему предписано выплатить штраф в размере 300 тысяч лари. Подсудимым вменяют хищение 9 миллионов лари из бюджета (более $2 млн), передает агентство “Интерфакс”.

При прямом включении по видеосвязи из клиники “Вивамед” в Тбилиси 57-летний Михаил Саакашвили попросил отложить вынесение приговора в связи с состоянием здоровья, однако суд не удовлетворил это ходатайство. Саакашвили не признал себя виновным.

Михаил Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года. Через несколько дней, 1 октября, он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку. 12 мая 2022 года Саакашвили был помещен в гражданскую клинику “Вивамед” в Тбилиси, где он находится и сейчас.

Свое задержание Саакашвили объявил незаконным, а обвинения – сфальсифицированными.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.03 / Выборы в Гренландии – большинство за независимость, победила оппозиция

12.03 / Конференция помощи Украине прошла без участия США

12.03 / Одесский порт подвергся ракетной атаке, погибли трое граждан Сирии и украинец

12.03 / Конституционный суд Румынии – ультраправый политик Кэлин Джорджеску не может участвовать в выборах

11.03 / Трамп пригласил Зеленского в Белый дом

11.03 / Бельгийский суд: желание “вогнать нож в глотку евреям” – не антисемитизм

11.03 / Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном прекращении огня на 30 дней

11.03 / На картах в самолетах Air Canada Израиль назван “Палестинской территорией”

11.03 / Самолет, летевший в Дели, вернулся в Чикаго через 10 часов после вылета – туалеты забились

11.03 / Родриго Дутерте отправят в Гаагу, где он предстанет перед МУС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика