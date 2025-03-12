Конституционный суд Румынии – ультраправый политик Кэлин Джорджеску не может участвовать в выборах

Конституционный суд Румынии отклонил апелляцию на решение ЦИК и подтвердил: ультраправый политик Кэлин Джорджеску, лидирующий в опросах общественного мнения, не может принимать участие в повторных президентских выборах.

Румынское издание Liber Tatea пишет, что вердикт был вынесен после двухчасовых дебатов. Решение Конституционного суда является окончательным и является обязательным для исполнения.

Издание пишет, что перед зданием суда проходил митинг в поддержку Джорджеску, в котором участвовали около двух тысяч его сторонников.

Кэлин Джорджеску занял первое место в первом туре аннулированных президентских выборов. Основанием для аннулирования выборов стало подозрение, что РФ проводит кампанию по формированию общественного мнения в поддержку Джорджеску. Он отрицает связи с Россией, однако неоднократно высказывал пророссийские взгляды, в том числе – в вопросе о войне в Украине.