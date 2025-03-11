 

Трамп пригласил Зеленского в Белый дом

11.03.2025, 23:25, Новости дня
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Президент США Дональд Трамп пригласил президента Украины Владимира Зеленского вновь посетить Белый дом, после того, как Украина принял американское предложение о немедленном прекращении огня на 30 дней.

Трамп также сообщил, что в ближайшие дни проведет телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам американского президента, для танго нужны двое. Трамп также заявил, что 12 марта состоится “крупная встреча” с участием России.

“Не исключаем контакты с представителями США в течение ближайших нескольких дней”, – прокомментировала это заявление пресс-секретарь российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

Напомним, что предыдущая российско-украинская встреча в Белом доме закончилась провалом после того, как Трамп и Зеленский вступили в перепалку. Государственный секретарь США Марко Рубио попросил у украинской делегации покинуть резиденцию президента США.


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