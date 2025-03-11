Бельгийский суд: желание “вогнать нож в глотку евреям” – не антисемитизм

Уголовный суд Гента оправдал бельгийского писателя и драматурга Германа Брюссельмана, минувшим летом опубликовавшего в юмористическом издании Humo колонку, в которой заявлял о готовности убивать евреев.

“Когда я смотрю на изображение палестинского мальчика, плачущего по похороненной под руинами матери, я представляю на его месте своих жену и сына. Это переполняет меня гневом, и я хочу загнать острый нож в глотку каждому встречному еврею”, – написал Брюссельман.

“Отдельные члены еврейской общины могут быть оскорблены теми или иными предложениями, однако право автора на выражение своего мнения защищена свободой слова, защищаемой конституцией Бельгии”, – говорится в вердикте суда, оправдавшем писателя по обвинениям в антисемитизме и разжигании ненависти.

Решение вызвало возмущение еврейских организаций. Рабби Менахем Марголин, стоящий во главе Европейской еврейской ассоциации, заявил, что тем самым суд сигнализирует: подстрекательство к убийству можно оправдать и даже сделать легитимным – если речь идет об убийстве евреев.

Брюссельман выразил удовлетворение вердиктом. Отвечая на вопрос, написал бы он эту колонку еще раз, автор заявил: “Я пишу колонки еженедельно. Возможно, что-то изменил бы, возможно, нет. Я осторожен”.