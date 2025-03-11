 

Бельгийский суд: желание “вогнать нож в глотку евреям” – не антисемитизм

11.03.2025, 22:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Уголовный суд Гента оправдал бельгийского писателя и драматурга Германа Брюссельмана, минувшим летом опубликовавшего в юмористическом издании Humo колонку, в которой заявлял о готовности убивать евреев.

“Когда я смотрю на изображение палестинского мальчика, плачущего по похороненной под руинами матери, я представляю на его месте своих жену и сына. Это переполняет меня гневом, и я хочу загнать острый нож в глотку каждому встречному еврею”, – написал Брюссельман.

“Отдельные члены еврейской общины могут быть оскорблены теми или иными предложениями, однако право автора на выражение своего мнения защищена свободой слова, защищаемой конституцией Бельгии”, – говорится в вердикте суда, оправдавшем писателя по обвинениям в антисемитизме и разжигании ненависти.

Решение вызвало возмущение еврейских организаций. Рабби Менахем Марголин, стоящий во главе Европейской еврейской ассоциации, заявил, что тем самым суд сигнализирует: подстрекательство к убийству можно оправдать и даже сделать легитимным – если речь идет об убийстве евреев.

Брюссельман выразил удовлетворение вердиктом. Отвечая на вопрос, написал бы он эту колонку еще раз, автор заявил: “Я пишу колонки еженедельно. Возможно, что-то изменил бы, возможно, нет. Я осторожен”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.03 / Выборы в Гренландии – большинство за независимость, победила оппозиция

12.03 / Конференция помощи Украине прошла без участия США

12.03 / Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили приговорен к 9 годам лишения свободы

12.03 / Одесский порт подвергся ракетной атаке, погибли трое граждан Сирии и украинец

12.03 / Конституционный суд Румынии – ультраправый политик Кэлин Джорджеску не может участвовать в выборах

11.03 / Трамп пригласил Зеленского в Белый дом

11.03 / Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном прекращении огня на 30 дней

11.03 / На картах в самолетах Air Canada Израиль назван “Палестинской территорией”

11.03 / Самолет, летевший в Дели, вернулся в Чикаго через 10 часов после вылета – туалеты забились

11.03 / Родриго Дутерте отправят в Гаагу, где он предстанет перед МУС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика