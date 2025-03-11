Опубликован рейтинг 20 самых загрязненных городов в мире. 19 из них расположены в Азии

Ежегодное исследование IQAir, ориентированное на токсичные частицы PM2.5, выявило, что большинство городов с самым высоким уровнем загрязнения воздуха расположены в Азии.

Согласно анализу швейцарской компании IQAir, которая занимается мониторингом качества воздуха, наиболее загрязненными странами оказались Бангладеш, Пакистан, Демократическая Республика Конго и Индия. В отчете отмечается, что уровни PM2,5 в этих странах в 2024 году были как минимум в 10 раз выше рекомендованных норм. Единственным городом вне Азии, оказавшимся в списке, является Нджамена, столица Чада в Центральной Африке, которая была признана страной с наивысшим уровнем загрязнения воздуха.

В отчете IQAir особое внимание уделяется мелким частицам PM2.5 – одним из самых маленьких, но при этом самых опасных загрязняющих веществ. Эти частицы образуются в результате сжигания ископаемого топлива, пыльных бурь и лесных пожаров. Размер PM2.5 составляет всего 1/20 ширины человеческого волоса, поэтому вещества могут обходить естественные защитные барьеры организма, проникать в легкие и даже в кровоток.

Для составления рейтинга исследователи усреднили данные о загрязнении воздуха, полученные с наземных датчиков, за весь календарный год. Примерно треть данных поступала от государственных органов, а две трети – от некоммерческих организаций, учебных заведений и частных лиц, использующих собственные датчики.

Анализ показал, что уровень загрязнения воздуха в Индии, где расположены 13 из 20 самых загрязненных городов мира, снизился на 7% с 2023 по 2024 год. Также улучшилось качество воздуха в Китае, что является следствием процессов, благодаря которым уровень экстремального загрязнения PM2.5 в стране сократился почти в два раза с 2013 по 2020 год. В настоящее время качество воздуха в Пекине почти сопоставимо с Сараево, столицей Боснии и Герцеговины. Этот город второй год подряд остается самым загрязненным в Европе, согласно отчету.