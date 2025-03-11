 

В Пакистане вооруженные боевики захватили поезд с 450 пассажирами в заложники, есть жертвы

11.03.2025, 14:30, Новости дня
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На юго-западе Пакистана вооруженные боевики захватили поезд “Джафар Экспресс” с примерно 450 пассажирами, поезд был захвачен во время поездки из Кветты (провинция Белуджистан) в Пешавар (провинция Хайбер-Пахтунхва). Ответственность за это преступления взяла на себя “Армия освобождения Белуджистана” (BLA).

Представители сепаратистской организации, добивающейся независимости Белуджистана от Пакистана, сообщили об убийстве шести пакистанских военнослужащих в ходе захвата, о взятии под свой контроль пассажирского поезда и удерживании сотен пассажиров в заложниках.

По сообщению агентства Reuters, поезд с девятью вагонами следовал из Кветты в Пешавар, когда в районе Мушкаф округа Болан в Белуджистане по нему был открыт огонь. Боевики BLA подорвали железнодорожные пути, вынудив состав остановиться, после чего проникли в поезд. Они угрожают убить заложников, если пакистанские власти начнут операцию по освобождению захваченных пассажиров.

“Любое военное вторжение будет встречено столь же решительным ответом. На данный момент убиты шесть военнослужащих, и сотни пассажиров остаются под контролем BLA. Армия освобождения Белуджистана берет на себя полную ответственность за эту операцию”, — заявил представитель BLA в сообщении, распространенном в социальных сетях.

На место происшествия прибыли службы безопасности, которые действуют в тесном сотрудничестве с администрацией железнодорожной компании.


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