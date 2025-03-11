1112 день СВО: Десятки украинских беспилотников атаковали Москву и Подмосковье. Один человек погиб, есть раненые

Украинские беспилотники атаковали Москву и область в ночь на 11 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в телеграм-канале.

По его словам, к 8:45 утра российские силы ПВО сбили 74 украинских беспилотника, летевших на Москву. Мэр заявил, что это самая массированная атака украинских беспилотников на Москву.

Собянин сообщил, что на Домодедовской улице на юге Москвы из-за падения сбитого беспилотника «незначительно» повреждена крыша дома. По информации телеграм-канала Baza, обломки беспилотника обнаружили в московском районе Капотня.

В результате атаки беспилотников в Московской области один человек погиб и трое получили ранения, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем телеграм-канале. По его словам, люди пострадали в городе Видное и селе Ям.

По данным телеграм-канала Baza, в результате атаки пострадали восемь человек, в том числе двое детей. Госпитализированы семь человек, в том числе дети, пишет Mash. По информации Baza, на парковке «Мираторга» в Домодедовском районе Московской области погиб охранник.

В сети появилось видео, на котором, как утверждается, показан момент падения беспилотника на крышу дома в деревне Сапроново в районе Видного. Также публикуют видео, снятые непосредственно в жилом доме.

В Раменском, по словам Воробьева, повреждены как минимум семь квартир в жилом доме на Северном шоссе, эвакуированы 12 человек.

Кроме того, сообщил Воробьев, «вызовы о БПЛА поступали» из более чем 13 населенных пунктов области.

После падения обломков БПЛА в поселке Александровка под Подольском загорелся частный дом, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости». В Раменском произошел пожар в доме в коттеджном поселке Высокий Берег, пишет Baza.

Обломки беспилотника попали в многоквартирный дом на Черемухина в Люберцах, сообщил глава городского округа Владимир Волков. По его словам, значительных повреждений и пострадавших нет.

В Черноголовке обломки беспилотника обнаружили рядом с многоэтажным домом. Также обломки нашли в парке у СНТ «Металлург-1» в Домодедово.

В Росавиации сообщили, что в московских аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский вводили временные ограничения из-за атаки дронов. Самарский аэропорт принял 10 рейсов, следовавших в Москву.

В результате падения обломков БПЛА повреждена железнодорожная инфраструктура на станции «Домодедово», из-за чего возникли перебои в расписании электричек, сообщили в пресс-службе «Московской железной дороги».

В Минобороны РФ заявили, что за ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 337 украинских беспилотников, из них 91 — над Московской областью, 126 — над Курской. Кроме того, 25 БПЛА сбили в Белгородской области, 22 — в Рязанской, 10 — в Калужской, по восемь — в Липецкой и Орловской областях, шесть — в Воронежской, три — в Нижегородской.

Это самая массированная атака украинских беспилотников на регионы России за все время «специальной военной операции» начатой Владимиром Путиным против Украины 24 февраля 2022 года.

В Липецкой области, по данным властей, в результате падения беспилотника на трассе М-4 в Становлянском округе ранен один человек.

– Пострадавший — житель Владимира. Со слов мужчины, он специально остановил машину, чтобы посмотреть на летящий беспилотник, — сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Во Владимирской области, как сообщили власти, обломки сбитого беспилотника упали на железную дорогу в районе станции Юрьевец, есть повреждения.