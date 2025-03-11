В аэропорту Манилы задержан экс-президент Филиппин Родриго Дутерте

Во вторник, 11 марта, в аэропорту Манилы был задержан бывший президент Филиппин Родриго Дутерте, пишет издание Manila Bulletin.

Судя по имеющейся информации, он задержан по ордеру Международного уголовного суда “за преступления против человечности”. Ордер был получен сегодня утром.

Родриго Дутерте арестовали после его прибытия в Манилу из Гонконга.