 

В Австралии в затопленных каналах появились акулы

10.03.2025, 17:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В каналах Голд-Коста, города на восточном побережье Австралии, были замечены акулы на фоне продолжающихся сильных дождей и наводнений, вызванных циклоном “Альфред”.

Власти предупредили, что кризис не закончился, несмотря на ослабление циклона в выходные. Тысячи людей остаются эвакуированными, а спасатели приступили к восстановлению электроснабжения и очистке территорий от разрушений.

Дополнительной проблемой наводнений становятся акулы, которые бороздят мутные воды в городских каналах, пишет The Independent. Пользователь социальных сетей поделился видео из залива Таллебуджера-Крик, на котором видно, как акула проплывает вдоль берега. “О, настоящий шедевр новостных историй”, – написал под видео пользователь Instagram Nicka35 своим 46700 подписчикам.

На другом видео строитель в изумлении наблюдает, как акула плывет в паводковых водах. “Когда мы увидели ее впервые, она была всего в трех метрах от берега”, – рассказал он. “Это просто поразительно. В ближайшее время я точно не пойду купаться”, – добавил мужчина.

Очевидцы сообщают, что акулы, которые приплыли в город, не очень больших размеров, однако пренебрегать безопасностью все равно не стоит. “Не подходите к воде сейчас, – предупредил Nicka35 в своем видео. – Акула довольно опасная, она больше, чем я думал. Не такая уж большая, но, черт возьми, она может оторвать тебе пальцы на ногах”.

Почти 200 тысяч домов и предприятий остаются без электричества из-за циклона “Альфред”, что стало крупнейшим в истории Квинсленда отключением электроэнергии, вызванным штормом. Более 700 школ также продолжают оставаться закрытыми в целях безопасности.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.03 / В Вашингтоне под давлением республиканцев начат демонтаж площади Black Lives Matter

10.03 / CPR – за атакой на сеть Х стоит пропалестинская группа Dark Storm Team

10.03 / В США обнаружено тело пропавшей две недели назад израильтянки

10.03 / Грузовое судно, столкнувшееся с танкером возле побережья Англии, перевозило высокотоксичное вещество

10.03 / После группового изнасилования израильтянки сотни туристов покинули район деревни Хампи в Индии

10.03 / Администрация США закрыла 83% программ USAID

10.03 / Украина атаковала Новокуйбышевский НПЗ, производящий топливо для сверхзвуковых самолетов

10.03 / Полиция Австралии – предотвращенный “антисемитский теракт” имел уголовную подоплеку

10.03 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1111-й день войны

10.03 / Россия высылает двух британских дипломатов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика