В Австралии в затопленных каналах появились акулы

В каналах Голд-Коста, города на восточном побережье Австралии, были замечены акулы на фоне продолжающихся сильных дождей и наводнений, вызванных циклоном “Альфред”.

Власти предупредили, что кризис не закончился, несмотря на ослабление циклона в выходные. Тысячи людей остаются эвакуированными, а спасатели приступили к восстановлению электроснабжения и очистке территорий от разрушений.

Дополнительной проблемой наводнений становятся акулы, которые бороздят мутные воды в городских каналах, пишет The Independent. Пользователь социальных сетей поделился видео из залива Таллебуджера-Крик, на котором видно, как акула проплывает вдоль берега. “О, настоящий шедевр новостных историй”, – написал под видео пользователь Instagram Nicka35 своим 46700 подписчикам.

На другом видео строитель в изумлении наблюдает, как акула плывет в паводковых водах. “Когда мы увидели ее впервые, она была всего в трех метрах от берега”, – рассказал он. “Это просто поразительно. В ближайшее время я точно не пойду купаться”, – добавил мужчина.

Очевидцы сообщают, что акулы, которые приплыли в город, не очень больших размеров, однако пренебрегать безопасностью все равно не стоит. “Не подходите к воде сейчас, – предупредил Nicka35 в своем видео. – Акула довольно опасная, она больше, чем я думал. Не такая уж большая, но, черт возьми, она может оторвать тебе пальцы на ногах”.

Почти 200 тысяч домов и предприятий остаются без электричества из-за циклона “Альфред”, что стало крупнейшим в истории Квинсленда отключением электроэнергии, вызванным штормом. Более 700 школ также продолжают оставаться закрытыми в целях безопасности.