 

Полиция Австралии – предотвращенный “антисемитский теракт” имел уголовную подоплеку

10.03.2025, 13:40, Новости дня
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Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс сообщила, что многочисленные инциденты последних месяцев, направленные против еврейской общины Сиднея и его окрестностей, имеют не антисемитскую, а уголовную подоплеку.

Речь идет о появлении антисемитских граффити на стенах, в том числе, еврейских учреждений, а также об обнаружении 19 января в Дюрале, к северо-западу от Сиднея, фургона с взрывчаткой и антисемитскими материалами. Тогда заявлялось о предотвращении антисемитского теракта.

Как сообщила заместитель комиссара полиции Крисси Баретт, в ходе расследования было установлено, что целью преступников было посеять хаос и заставить полицию отвлечь ресурсы от других криминальных действий. В дальнейшем преступники намеревались предоставить правоохранительным органам ложную информацию с тем, чтобы улучшить условия своего содержания в тюрьме.

Следователи рассказали, что сомнения в антисемитской подоплеке появились у них с самого начала расследования. Фургон с взрывчаткой был оставлен на виду, в нем было много антисемитской литературы, но не было взрывателя. Полицейские заподозрили, что их пытаются пустить по ложному следу.

По данному делу уже проведены первые аресты. Среди задержанных нет главного организатора провокации, однако Баретт заявляет, что аресты будут продолжены.

При этом следует отметить: нападение ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года привело к значительному росту в Австралии антисемитских инцидентов, причем не только в Сиднее. Речь идет о реальной проблеме, стоящей перед правоохранительными органами континента.


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