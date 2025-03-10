 

Рубио – визы и грин-карты сторонников ХАМАСа будут аннулированы

10.03.2025, 6:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Госсекретарь США Марко Рубио 10 марта опубликовал в соцсети X следующее заявление: “Мы аннулируем визы и/или грин-карты сторонников ХАМАСа в Америке, чтобы их можно было депортировать”.

Это сообщение было проиллюстрировано ссылкой на новость о том, что пограничная служба США арестовала палестинского студента-активиста Махмуда Халиля – одного из организаторов протестов против Израиля в Колумбийском университете.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США будет использовать искусственный интеллект для выявления и последующей депортации иностранных студентов, поддерживающих ХАМАС или другие террористические группировки. Об этом написал сайт Axios со ссылкой на источник в государственном департаменте. Издание писало, что с помощью ИИ будут проверены десятки тысяч учетных записей в социальных сетях, принадлежащих владельцам студенческих виз. При проверке особое внимание будет уделяться публикациям, сделанным после атаки ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп пообещал прекратить федеральное финансирование учебных заведений, допускающих студенческие протесты. “Будет полностью прекращено федеральное финансирование колледжей, школ или университетов, которые разрешают незаконные протесты. Агитаторы будут заключены в тюрьму или навсегда высланы в страны, из которых они приехали. Американские студенты будут навсегда исключены, или, в зависимости от преступления, арестованы”, – написал Трамп в соцсети Truth.

Количество акций протеста в американских университетах существенно сократилось после победы Дональда Трампа на выборах. В первые дни на посту президента он подписал указ, позволяющий депортировать из США иностранных студентов, участвовавших в антиизраильских протестах, беспорядках в кампусах, выражавших поддержку ХАМАСу после атак 7 октября. В конце января был издан еще один указ о дополнительных мерах по борьбе с антисемитизмом.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.03 / В Вашингтоне под давлением республиканцев начат демонтаж площади Black Lives Matter

10.03 / CPR – за атакой на сеть Х стоит пропалестинская группа Dark Storm Team

10.03 / В США обнаружено тело пропавшей две недели назад израильтянки

10.03 / Грузовое судно, столкнувшееся с танкером возле побережья Англии, перевозило высокотоксичное вещество

10.03 / После группового изнасилования израильтянки сотни туристов покинули район деревни Хампи в Индии

10.03 / В Австралии в затопленных каналах появились акулы

10.03 / Администрация США закрыла 83% программ USAID

10.03 / Украина атаковала Новокуйбышевский НПЗ, производящий топливо для сверхзвуковых самолетов

10.03 / Полиция Австралии – предотвращенный “антисемитский теракт” имел уголовную подоплеку

10.03 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1111-й день войны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика