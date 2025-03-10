 

В Индии задержан третий подозреваемый в изнасиловании туристки из Израиля

10.03.2025, 0:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Полиция Индии сообщила о задержании третьего подозреваемого в групповом изнасиловании туристки из Израиля и ее подруги. Подозреваемый был задержан в штате Тамилнад, на юге страны, где он пытался скрыться.

Нападение на женщин и сопровождавших их трех мужчин произошло в районе деревни Хампи, на севере индийского штата Карнатака.

По данным расследования, преступники подъехали к туристам на мотоцикле и “попросили деньги” на бензин, когда им отказали, они столкнули мужчин в канал (двое мужчин получили травмы, но сумели выбраться, третий утонул, и его тело было найдено позже), а женщин изнасиловали.

Двое из троих подозреваемых были задержаны вскоре после происшествия. Всем подозреваемых будут предъявлены обвинения в “групповом изнасиловании, вымогательстве и покушении на убийство”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.03 / США и РФ запросили экстренные консультации СБ ООН по Сирии

09.03 / ЦИК Румынии отстранил от президентских выборов ультраправого политика Кэлина Джорджеску

09.03 / В США задержан один из активистов пропалестинских выступлений в Колумбийском университете

09.03 / Пропалестинского активиста 16 часов не могли снять с башни “Биг-Бен” в Лондоне

09.03 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1110-й день войны. Заявлено об уничтожении израильской РЛС

09.03 / Дональд Туск сообщил, что Польша хочет стать обладателем ядерного оружия

09.03 / Маск о возможном отключении Starlink для Украины – “Вся их линия фронта рухнет”

09.03 / Активисты BDS возмущены прекращением федерального финансирования Колумбийского университета

09.03 / Пропалестинские активисты напали на принадлежащий Трампу гольф-курорт в Шотландии

09.03 / “Израильтяне”, обвиненные в Таиланде финками в попытке изнасилования, оказались “немцами” и турком

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика