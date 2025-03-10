В Индии задержан третий подозреваемый в изнасиловании туристки из Израиля

Полиция Индии сообщила о задержании третьего подозреваемого в групповом изнасиловании туристки из Израиля и ее подруги. Подозреваемый был задержан в штате Тамилнад, на юге страны, где он пытался скрыться.

Нападение на женщин и сопровождавших их трех мужчин произошло в районе деревни Хампи, на севере индийского штата Карнатака.

По данным расследования, преступники подъехали к туристам на мотоцикле и “попросили деньги” на бензин, когда им отказали, они столкнули мужчин в канал (двое мужчин получили травмы, но сумели выбраться, третий утонул, и его тело было найдено позже), а женщин изнасиловали.

Двое из троих подозреваемых были задержаны вскоре после происшествия. Всем подозреваемых будут предъявлены обвинения в “групповом изнасиловании, вымогательстве и покушении на убийство”.