Пропалестинского активиста 16 часов не могли снять с башни “Биг-Бен” в Лондоне

В субботу, 8 марта, пропалестинский активист забрался с флагом ООП на башню Елизаветы Вестминстерского дворца в Лондоне, более известную под названием “Биг-Бен”. Его сняли оттуда 16 часов спустя, пишет Daily Mail.

Нарушитель порядка задержан полицией лондонского района Вестминстер.

Британские СМИ пишут, что активист, находясь на башне, вел прямую трансляцию в соцсети.

Полиция Лондона заявляет, что “инцидент затянулся из-за специфики местонахождения мужчины и необходимости обеспечения безопасности наших офицеров, отдельных лиц и широкой общественности”.