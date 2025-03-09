 

ВСУ – российский спецназ пытался атаковать Суджу через трубу газопровода

09.03.2025, 9:50, Новости дня
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Пресс-служба десантных войск Вооруженных сил Украины сообщила о предотвращении попытки российских войск специального назначения воспользоваться газопроводом, чтобы проникнуть в город Суджа в Курской области и закрепиться на его окраинах.

Как сообщается, противник был обнаружен силами авиационной разведки ВСУ. По нему наносятся ракетные и артиллерийские удары. Украинская сторона заявляет, что российские военнослужащие понесли в районе Суджи значительные потери.

Согласно публикациям, речь может идти о ветке газопровода “Уренгой-Помары-Ужгород”, по которому до недавнего времени осуществлялись поставки газа в Европу. Диаметр его трубы составляет 1,4 метра.

Несколько дней назад западные СМИ сообщили, что решение администрации США прекратить сотрудничество в области разведки с Украиной крайне негативно скажется на способности ВСУ координировать свои действия в Курской области, где российские войска ведут наступление.


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