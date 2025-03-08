Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1109-й день войны

Министерство обороны РФ 8 марта 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют “специальной военной операцией”.

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ около семи месяцев, минобороны РФ в своем отчете по “СВО” эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и “новым территориям РФ” (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ утверждается: “На Харьковском направлении подразделениями группировки войск “Север” нанесено поражение формированиям трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Гранов и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, семь автомобилей, три орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Катериновка, Каменка, Кондрашовка, Лозовая Харьковской области и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, из них два западного производства. Уничтожены два склада боеприпасов и семь станций радиоэлектронной борьбы. Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Розовка, Константиновка и Иванополье Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, три автомобиля, орудие полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов. Подразделения группировки войск “Центр” улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям трех механизированных, воздушно-десантной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Лысовка, Миролюбовка, Гродовка, Алексеевка, Петровского, Срибное, Успеновка и Зверево Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 595 военнослужащих, танк “Leopard” производства ФРГ, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер VAB производства Франции и бронемашина “MaxxPro” производства США. Уничтожены два пикапа и три артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Перебудова, Новополь, Константинополь, Днепроэнергия Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили до 155 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка “Archer” шведского производства. Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Качкаровка, Токаревка, Садовое и Гончарное Херсонской области. ВСУ потеряли свыше 80 военнослужащих, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и два комплекса радиоэлектронной борьбы.Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цехам производства, складам хранения и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ в 148-ми районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 178 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа”.

“Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 656 самолетов, 283 вертолета, 45649 беспилотных летательных аппаратов, 600 зенитных ракетных комплексов, 22083 танка и других боевых бронированных машин, 1523 боевые машины реактивных систем залпового огня, 22348 орудий полевой артиллерии и минометов, 32595 единиц специальной военной автомобильной техники”, – утверждается в отчете МО РФ.