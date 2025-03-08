 

Армия РФ нанесла удар по Доброполью Донецкой области, погибли более 10 человек

08.03.2025, 10:00, Новости дня
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Вечером в пятницу, 7 марта, армия РФ нанесла удар по центральной части города Доброполье в Донецкой области. В результате атаки погибли не менее 11 человек, еще 30 получили ранения, говорится в заявлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

“Повреждены восемь пятиэтажных домов, админздание и 30 автомобилей. Возникли пожары в жилых домах и административном здании”, – сказано в сообщении, которое приводит ВВС.

Российские военные не комментировали эти заявления.

Прифронтовой город Доброполье находится к северу от Покровска. Накануне сообщалось, что ВСУ контратакуют под Покровском.


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