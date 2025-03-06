Удар по гостинице в Кривом Роге, где проживали иностранные волонтеры, есть погибшие

По меньшей мере пять человек погибли и около 30 пострадали в результате российского ракетного удара по гостинице в центре Кривого Рога. Большинство раненных госпитализированы, состояние 14 из них тяжелое.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что среди пострадавших – ребенок. Также повреждены 14 жилых домов, почта, учреждение культуры, 12 магазинов и около 20 автомобилей. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что незадолго до удара в гостиницу заселились волонтеры одной из действующих в стране гуманитарных организаций – граждане Украины, Великобритании и США. Они выжили, спустившись из своих номеров.

Глава государства, для которого Кривой Рог – родной город, выразил соболезнования близким погибших, поблагодарил спасателей и подчеркнул: нельзя делать паузу в давлении на Россию, чтобы остановить войну и террор против жизни.