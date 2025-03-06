 

Тайские секс-работницы передрались из-за израильских клиентов – пострадали туристы из Израиля

06.03.2025, 20:15, Новости дня
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Двое израильских туристов получили травмы в результате драки тайских транс-персон с женщинами, работающими в секс-индустрии. Инцидент произошел в ночь на среду, 5 марта, в районе ночной жизни на острове Пхукет: как пишет местное издание Khaosod, причиной драки стала “кража клиентов из Израиля”.

Видеозапись драки широко разлетелась в местных социальных сетях. По словам представителя полиции города Патонг, конфликт начался после того, как четверо или пятеро трансгендерных женщин напали на двух девушек, обвиняя их в краже клиентов-израильтян. Израильские туристы попытались вмешаться, оказались втянуты в спор с группой нападавших. Произошла короткая хаотичная драка, во время которой туристы убежали, преследуемые оппонентками.

Представители обеих сторон конфликта получили травмы. Транс-персоны покинули место происшествия, а израильских туристов доставили на машинах скорой помощи в больницу города Патонг.

Полиция вскоре идентифицировала троих из пяти нападавших, грозит штраф в размере 5000 батов за нарушение общественного порядка. Туристам были предъявлены такие же обвинения, и им также грозит штраф.


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