 

Порнозвезда с “Калашниковым” – скандальная Уитни Райт побывала в гостях у талибов

06.03.2025, 14:20, Новости дня
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Американская порнозвезда Уитни Райт (33 года, настоящее имя Бриттни Рэйн Уиттингтон, место рождения – Оклахома, США), которая год назад посетила Иран, опубликовала в своем канале в Instagram фотографии, свидетельствующие, что она побывала в Афганистане – стране, где права женщин жестко ограничены, а порнография запрещена.

Фото были сделаны на борту самолета компании Ariana – национального афганского авиаперевозчика, на бетонке летного поля, в Герате и национальном парке Бамьян. Уитни, закутанная с головы до ног в черное, сфотографировалась с автоматом Калашникова на фоне заснеженных гор.

Правящая в Афганистане группировка “Талибан” визит не комментирует. Однако для того, чтобы попасть в страну, уроженке Оклахомы потребовалась бы виза.

“Это демонстрирует лицемерие талибов, которое позволяет им вводить в заблуждение международное сообщество. Афганки в своей родной стране ведут жизнь заключенных, в то время как иностранки, независимо от их статуса, пользуются гостеприимством”, – сообщила радио “Свобода” активистка Вазма Тохи.

Уитни регулярно выступает в поддержку ХАМАСа, осуждая действия Израиля. После посещения Ирана, где просмотр видео с ее участием карается смертной казнью, она сообщила: “Если вы соблюдаете закон, в Иране вы в полной безопасности”.

Она также за последнее время побывала в Египте, Ливане и Ираке. В ее профиле в Instagram стоит фраза “Free Palestine”.


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