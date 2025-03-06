 

Генштаб ВСУ – сбиты 68 из 112 российских беспилотников. Минобороны РФ – сбит 1 украинский БПЛА

06.03.2025, 11:20, Новости дня
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Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 6 марта 2025 года российские военные выпустили по Украине 112 БПЛА-камикадзе “Shahed-136/131” (“Герань-2/1”) и беспилотников-имитаторов других типов. Украинские ПВО перехватили 68 беспилотников, запущенных российскими военными. Еще 43 “шахеда” были локационно потеряны в регионах Украины.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской и Одесской областях.

В результате российской атаки причинен ущерб в Сумской, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что ночью 6 марта на территории Российской Федерации был перехвачены лишь один украинский БПЛА самолетного типа – над территорией Воронежской области.


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