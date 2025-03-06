Путин назначил нового посла в США

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении послом РФ в США Александра Дарчиева. Соответствующий документ опубликован на сайте российских правовых актов.

Александр Дарчиев родился 14 мая 1960 года. В 1983-м окончил МГУ, кандидат исторических наук. Он владеет английским и французским языками, работает в системе министерства с 1992-го, имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. С октября 2014-го по январь 2021-го был послом в Канаде. С 2010 года – директор Департамента Северной Америки МИД РФ.

Прежний посол РФ в США Анатолий Антонов покинул свой пост в октябре 2024 года. Назначение нового посла задерживалось до смены администрации Белого дома.