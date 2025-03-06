Истребитель ВВС Южной Кореи по ошибке сбросил бомбы на жилой район, множество пострадавших

Истребитель KF-16 ВВС Южной Кореи в ходе учений с боевыми стрельбами ошибочно сбросил восемь бомб MK-82 за пределами полигона, одна попала в жилой дом, ранения получили 15 жителей Пхочхона, пишет агентство Yonhap.

Судя по имеющимся данным, двое пострадавших в тяжелом состоянии.

Начато расследование.

Пхочхон располагается на севере Южной Кореи, на границе с КНДР.