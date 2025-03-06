 

Трамп встретился с освобожденными заложниками и предупредил ХАМАС – “Вы покойники”

06.03.2025, 2:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вечером 5 марта Дональд Трамп встретился с бывшими заложниками ХАМАСа. Встреча проходила в Овальном кабинете и продолжалась около получаса, в ней участвовали: Ноа Аргмани, Эли Шараби, Дорон Штейнбрехер, Наама Леви, Яир Горн, Омер Шем-Тов, Авива и Кит Сигал.

Пресс-служба Белого дома сообщила: “Президент Трамп выкроил время, чтобы сегодня встретиться с восемью заложниками, освобожденными из Газы. Президент внимательно выслушал их душераздирающие истории. Заложники поблагодарили президента Трампа за его неослабевающие усилия по возвращению домой всех заложников”.

Израильтяне также подарили Дональду Трампу табличку, на которой выбито то же самое изречение, что и на медали Праведника народов мира: “Тот, кто спасает одну жизнь, спасает целый мир”.

После встречи с делегацией израильтян Дональд Трамп в очередной раз через соцсеть Truth Social обратился к ХАМАСу с требованием освободить всех похищенных и тела убитых “прямо сейчас, а не потом”. Если это требование не будет выполнено, то ХАМАС будет полностью уничтожен. “Я посылаю Израилю все необходимое, чтобы закончить работу. Ни один член ХАМАСа не будет в безопасности, если вы не сделаете, как я говорю”, – написал Трамп. При этом президент США, называющий эту публикацию последним предупреждением, отмечает, что “только больные люди и извращенцы хранят трупы”.

Трамп также обратился к жителям сектора Газы: “Вас ждет прекрасное будущее, если вы не будете удерживать заложников. Но если вы продолжите это делать – вы покойники. Примите умное решение. Освободите заложников сейчас, или вы заплатите за это в аду”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.03 / Заместитель спикера Пентагона сравнивала после 7 октября убийство еврейских младенцев ХАМАСом с абортом

05.03 / Макрон – “Россия угрожает всей Европе, США могут оказаться не на нашей стороне”

05.03 / Белый дом подтвердил, что ведет переговоры с ХАМАСом, отметив, что Иерусалиму об этом известно

05.03 / Смотрич, которого игнорировала администрация Байдена, находится в Вашингтоне с рабочим визитом

05.03 / Генконсул Израиля в Нью-Йорке прокомментировал сообщения о прямых переговорах США с ХАМАСом

05.03 / Банки помогут российским властям найти уехавших из страны

05.03 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1106-й день войны

05.03 / В Пакистане арестован организатор теракта в аэропорту Кабула, он будет выдан США

05.03 / Лукашенко пригласил президентов Зеленского, Путина и Трампа на саммит в Минск

05.03 / Генштаб ВСУ – сбиты 115 из 181 российских беспилотников. Минобороны РФ – сбиты 8 украинских БПЛА

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика