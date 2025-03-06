 

Заместитель спикера Пентагона сравнивала после 7 октября убийство еврейских младенцев ХАМАСом с абортом

06.03.2025, 0:25, Новости дня
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Новый заместитель пресс-секретаря Пентагона Кингсли Уилсон до назначения на эту должность в соцсетях неоднократно высказывалась против Израиля, выступала против Антидиффамационной лиги и придерживалась неонацисткой теории заговора в отношении “дела Лео Франка”. Расследование было проведено изданием Jewish Insider.

В 1913 году в Атланте религиозный еврей Лео Франк был признан виновным на основании сомнительных доказательств в изнасиловании и убийстве 13-летней девочки. Он был приговорен к смерти, помилован губернатором, выкраден “разгневанными гражданами” из тюрьмы и повешен. Линчевание Лео Франка привело к созданию Антидиффамационной лиги (ADL).

В 2023 году в ответ на “твитт” ADL о 109-й годовщине со дня линчевания Лео Франка Кингсли Уилсон написала: “Лео Франк изнасиловал и убил 13-летнюю девочку. Он также пытался свалить свое преступление на чернокожего. ADL отвратительна”.

Комментируя эти нападки, активисты ADL заявили, что дело Лео Франка часто используется антисемитами и “сторонниками превосходства белой расы”, и выразили обеспокоенность по поводу того, что подобные высказывания были опубликованы госслужащей.

Кроме того, Кингсли Уилсон одобрительно высказывалась об ультраправой партии “Альтернатива для Германии”, заявляла, что женщины не должны служить в полиции, а после 7 октября сравнивала убийство “еврейских младенцев” террористами ХАМАС с абортом, выступала против оказания военной помощи Израилю, называя войну Израиля с ХАМАСом “этническим конфликтом”.

Часть своих постов Уилсон уже удалила, редакция Jewish Insider восстановила их с помощью Wayback Machine.


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